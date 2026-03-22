TRE PUNKTER: ”Stal showen – hade blivit symboliskt vackert efter mardrömmen”

STOCKHOLM. Utrullade första 45.

Därefter fick Bajen-sambans stora representanter Victor Lind och Montader Madjed nog och vände på steken.

Men det här var en match som vägrade ta slut. 2-2 efter full tid, 3-3 efter förlängning.

Väl där blev Warner Hahn den stora hjälten med dubbla räddningar och därmed snuvades Ismael Diawara en symboliskt vacker favorit i repris nere vid Bajens kortsida.

Foto: Bildbyrån

Hammarby fick smaka på sin egen medicin första 45

Som jag skrev redan i paus var det smått chockerande att se Sirius dominera den första halvleken mot Hammarby. För i vanliga fall är det ju alltid Bajen själva som dominerar sina matcher på hemmaplan. Men Sirius är inte ”något vanligt”. Uppsalalaget som knappast har några stjärnor i sin elva rullade ut Bajen på 3Arena och Neo Jönssons 1-0 från första halvlek var ett resultat i underkant. Dessvärre för Uppsalalaget blir det ingen historisk cupfinal i maj.

Brasse-Lind och Madjed är något annat – vilken Bajen-samba

Nyttiga Johansson Schellhas, speedkulan Obilor Okeke. Den sistnämnde har visserligen lämnat för BP och den förstnämnde var nära en flytt till Gais, men det är ingen tvekan om att Victor Linds spetsegenskaper gör dansken som ohotad etta till vänster. Konstigt är väl heller inte det – rekordaffären från just BP för 28 miljoner kronor SKA så klart vara en startman och inte en inhoppare som han i tidigare tre matcher fått finna sig i. Nu när Hammarby behövde en kvittering som mest klev Lind fram och visade sin Bajen-samba med en teknik som fått brassarna på Copacabana att välkomna in 22-åringen i gemenskapen på playan. Lind med hockeyassisten fram till Markus Karlssons silkeslena avslut och därefter var det Hammarby som tryckte på för ett ledningsmål – och det skulle också komma kort senare.

För bara sex minuter efter kvitteringen ville Montader Madjed visa att det inte bara är Lind som sitter inne på en internationell spelstil. På rent Lamine Yamal-manér vek ”Monte” in från höger och dundrade in 2-1 i bortre krysset. Oavsett om Irak kvalar in till VM eller inte (allt avgörs i Mexiko i slutet av mars i en ren playoff-final mot vinnaren mellan Surinam och Bolivia) så kommer Madjed lämna Hammarby i sommar för en större liga, för en större klubb. Den spetsen som 20-åringen sitter inne på kommer nämligen göra att klubbar står på kö i sommar – var så säkra. En cuptitel efter final mot antingen Mjällby eller Gais gör att Madjed kanske ”vaskar” ett potentiellt SM-guld för att ta chansen i sommar när de utländska klubbarna är i störst behov av nytt blod i truppen.

Hade varit symboliskt vackert för Diawara – nu stal Hahn showen

2022 var det Ismael Diawara som blev den stora hjälten i cupfinalen mot Hammarby när han för MFF vaktade målet. Nedanför Hammarbys klack snuvade han de grönvita på cupguldet, en stor grej för Diawara som annars allt som oftast fick finna i rollen som backup till Johan Dahlin. När Diawara kom till AIK 2024 blev det samma sak där, tydlig tvåa bakom Kristoffer Nordfeldt. Därför kändes flytten till Sirius inför fjolåret som efterlängtat för Diawara som äntligen skulle bli tydlig etta. Men han petades till förmån för unge David Celic. Så när Diawara nu i förlängningen började värma upp kändes det symboliskt vackert efter senaste årens mardröm, ännu mer efter inhoppet i 119:e minuten där det under slantsinglingen stod klart att straffarna återigen skulle slås nere vid Bajenklacken. Diawara vara nära flera gånger om, men i stället var det Warner Hahn som stal showen med dubbla straffräddningar den här gången. Bajen vidare, Sirius snuvade på en historisk final.