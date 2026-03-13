Strömberg förklarar petningen: ”De har inte varit hundraprocentiga”

Hammarby kryssade mot Växjö i Svenska cupen.

Både Alice Carlsson och Emilie Joramo startade på bänken.

– Det är lite utifrån hur veckan har sett ut och statusen på dem, säger huvudtränare William Strömberg till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby tog emot Växjö i Svenska cupens andra omgång under torsdagskvällen. Då valde huvudtränare William Strömberg att rotera i startelvan.

Stina Lennartsson var sjuk och missade matchen men den stora överraskningen var att Emilie Joramo och Alice Carlsson fick starta från bänken. Lagkaptenen Carlsson lämnade plats åt Athinna Persson Lundgren som hade en tuff dag på jobbet.

Efter matchen förklarade huvudtränare William Strömberg om roteringen.

Exakt vad det rör sig om vill Strömberg inte gå in på.

– De har inte varit hundraprocentiga om man säger så.

Hammarby låg under med 1–2 i halvlek efter att Växjö fått in två snabba mål efter flera tabbar av Hammarby-försvaret. Ett försvarsspel Strömberg inte vill spela.

– Det försvarsspelet som vi spelade när de gjorde två mål, så får det inte se ut när vi spelar försvarsspel. Då blir det att de kan skapa chanser på ett relativt enkelt sätt för att vi inte gör saker tillräckligt bra. Det är inte helt enkelt att ligga under med 2-0 i fotboll.

Hammarby kunde till slut skriva slutresultatet till 2–2.