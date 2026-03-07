Tvingades avbryta uppvärmningen: ”Var omöjligt att spela”

Gustav Lundgren var uppskriven i Gais startelva mot IFK Norrköping men tvingades utgå från matchtruppen.

Nu berättar han varför.

– Det är inget jag känt av tidigare, säger 30-åringen till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Gais fortsätter att imponera under gruppspelet av svenska cupen och krossade IFK Norrköping med 5-1 under söndagen.

Det gjorde man dock utan sin fixstjärna och temporära lagkapten Gustav Lundgren, som tvingades avbryta under uppvärmingen och strykas ur matchtruppen.

I ett inlägg på X förklarade göteborgsklubben att Lundgren utgick från elvan på grund av en känning han ådrog sig under uppvärmingen. Han själv berättar att det rör sig om en skada i ett av låren.

– Det är tråkigt att inte kunna spela men jag är glad över att vi vann ändå. Jag missade ju matchen i cupen mot Norrköping förra året också så det var mörka tankar nu när jag inte kunde vara med. Men det var skönt att vi gjorde det så bra som vi gjorde, säger Lundgren till Fotbollskanalen efter matchen.

Han berättar vidare att det var helt otänkbart att spela.

– Ja, det var det. Jag kunde inte stå upp utan att det kändes, så det var omöjligt att spela.

Nu hoppas, och. tror, 30-åringen att skadan inte är allvarlig.

– Vi ska göra MR-röntgen så får vi se vad som sägs. Det kom från ingenstans nu, det är inget jag känt av tidigare. Men jag är hoppfull.







