Värnamo räddade poäng hemma mot Örgryte

I går besegrade Mjällby AIF Kalmar FF i premiären av Svenska Cupen.

I dag gick IFK Värnamo och Örgryte IS in grupp A.

Då delade man på poängen – efter totalt fyra mål.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF hade inga större problem med att besegra Kalmar FF som trots det imponerade på Strandvallen under lördagen.

I dag gick IFK Värnamo och Örgryte IS in i samma grupp, och mötte varandra på Ljusseveka i Småland.

Då skulle bortalaget ta ledningen redan efter 14 minuter, genom nyförvärvet Owen Parker-Price. Bara tre minuter senare skulle dock kvitteringen komma, från Kai Meriluoto som nickade in 1-1.

Innan den första akten var över hade Mikael Dyrestam gjort mål för Öis, och därmed återtagit ledningen.

Med en kvart kvar att spela kom matchens fjärde mål. Då höll sig finske Meriluoto framme för andra gången i matchen och såg till att rädda en poäng för superettanlaget.







