Wiks besvikelse efter uttåget: ”Katastrof från vår sida”

STOCKHOLM. IFK Norrköping spelade final i svenska cupen i fjol.

Nu slutade resan redan i gruppspelet.

Djurgården och IFK Norrköping möttes i gruppfinal i svenska cupen. Båda lagen hade chans på att ta sig vidare till semifinal men hemmalaget var starkare och vann till slut med 4–2. En ledsen Jessica Wik berättade om känslorna efter uttåget.

– För min del känner jag bara att vi vet att vi kan så mycket bättre. Och vi vet att vi måste göra det tillsammans om vi ska vara ett bra lag. Alla körde sitt eget race, vi var utspridda. Första halvlek är ju katastrof från vår sida. vi kunde lika gärna ha legat under med 4-0 kändes det som. Så bara back to basic, säger Wik efter matchen.

I fjol spelade IFK Norrköping semifinal i svenska cupen. I år tar resan slut redan i gruppspelet, något som Wik är besviken över.

– Bara så besviken just nu. Det känns som att vi kan så mycket mer från alla. Att vi bara måste spela för klubben, gå in i dueller. Alltså tillsammans och allt det där. Sen är det svårt, säger hon och fortsätter:

– Vi visste ju att vi hade alla chanser. Nu tycker jag att de vinner matchen på att vi är så jävla dåliga och inte på att de är skitbra. Så det tycker jag är surt, att vi inte gav dem en match som vi vet att vi hade kunnat göra.