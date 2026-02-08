AIK kryssade mot Toronto – efter sent kvitteringsmål

José Riveiro har tränat AIK i två matcher.

Än så länge har han inte lyckats vinna.

Detta då hans ”Gnaget” tappade segern mot Toronto FC på tilläggstid.

Den 16 januari meddelade AIK att man anställt en ny huvudtränare efter att man låtit Mikkjal Thomassen få lämna sitt uppdrag. Den nya huvudtränaren heter José Riveiro och kommer från Spanien.

Där befinner sig också ”Gnaget” just nu på träningsläger där man har spelat två träningsmatcher under den nya tränaren. Den första slutade med förlust mot lettiska Liepaja tidigare denna vecka, den andra spelades i dag.

Då stod MLS-klubben Toronto FC för motståndet och skulle visa sig vara att räkna med. Redan i den 13:e minuten gjorde Deandre Kerr matchens första mål via huvudet, vilket skulle bli slutresultatet efter den första akten.

I den andra behövde Johan Hove endast sex minuter på sig innan han placerade in kvitteringen från straffpunkten. Med tolv ordinarie minuter kvar att spela var vändningen fullbordad, efter att Bersant Celina slagit in ett inlägg som gått via Toronto-spelare och in i mål.

Däremot var matchen inte riktigt över, och det kanadensiska laget skulle lyckas kvittera tillställningen på tilläggstid.