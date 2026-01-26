Elfsborg förlorade för andra gången i år

IF Elfsborg har spelat sin andra träningsmatch för året.

Denna gång i Alicante, Spanien.

För motståndet stod danska AGF Århus, som vann med uddamålet.

Foto: Bildbyrån

För en dryg vecka sedan spelade IF Elfsborg sin första träningsmatch för året när man välkomnade danska B.93 till Borås, där det allsvenska laget förlorade med 3-1.

I dag var det dags för årets andra träningsmatch, även denna gång mot danskt motstånd.

Det gjorde man under sitt träningsläger i Alicante, Spanien, då man mötte AGF Århus. Matchen, som spelades i tre halvlekar varav den sista var en halvtimme lång, skulle bjuda på tre mål.

Det första gjorde danskarna efter en kvart då man lyckades pricka nät på en frispark. Det andra målet för dagen kom från Frederik Ihler i den 93:e matchminuten, vilket var den tredje halvleken. Det målet skulle dock bara stå sig i en minut innan AGF Århus återtog ledningen och senare vann matchen.