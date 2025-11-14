Boudri och Östman lämnar U21-samlingen

Två spelare lämnar det svenska U21-landslagets samling.

Amin Boudri är avstängd och Leo Östman är sjuk.

Duon reser därmed hem bekräftar förbundet.

Foto: Bildbyrån

Det svenska U21-landslagets har haft det tufft i kvalet till EM. Dock kommer Sverige senast från en 4–1-seger mot Nordmakedonien.

I matchen mot Nordmakedonien drog Amin Boudri på sig ett gult kort och är därmed avstängd i den sista matchen. Det innebär att Gais-stjärnan lämnar samlingen och reser hem till Sverige. Därmed har Leo Östman, som till vardags spelar i Elfsborg, åkt på en sjukdom. Han reser också hem, meddelar SvFF.

U21-landslaget ställs mot Armenien i den sista kvalmatchen och ligger på nio poäng efter fem spelade matcher.

Landskampen mot Armenien spelas den 18 november klockan 12.