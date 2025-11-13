Sveriges U21 vann – vände mot Nordmakedonien

Sveriges U21-landslag vände och vann mot Nordmakedonien.

Matchen slutade 4-1.

Richie Omorowa gjorde två av målen.

Foto: Bildbyrån

Efter en tung start i EM-kvalet, med 4–0-förlust mot Italien och 6–0-nederlag mot Polen, visade de svenska U21-talangerna bättre form mot Nordmakedonien.

Trots tidigt underläge vände Sverige matchen och vann med 4–1. Richie Omorowa gjorde två mål, medan Momodou Sonko och Amin Boudri stod för varsin fullträff.

Med segern har Sverige nu samlat sex poäng på fem matcher, medan Polen och Italien toppar gruppen med tolv poäng efter fyra matcher.

Startelva Sverige: Bishesari – Skoglund, Kurtulus, Zätterström, Perez Vinlöf – Njie, Karlsson, Boudri, Sonko – Omorowa, Kusi-Asare.