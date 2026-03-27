Måstematch i Borås – så startar U21-landslaget

Det svenska U21-landslaget är pressade att vinna i EM-kvalet.

Under fredagskvällen ställs man mot Montenegro på Borås Arena.

Matchen har avspark klockan 18.30.

Kvalet till U21-EM har börjat trögt för svensk del. Det svenska U21-landslaget står noterade för tre segrar och tre förluster i kvalspelet så här långt, där förra samlingen renderade i två vinster.

Nu väntar ytterligare två matcher för Daniel Bäckströms lag som tar emot både Montenegro och Italien på Borås arena – där en seger är ett måste i båda matcherna för att drömmen om ett EM fortsatt ska leva. Den första matchen äger rum under fredagskvällen och har avspark klockan 18.30.

En timme innan domarens vissla presenterades Sveriges startelva. I den finns bland annat två debutanter med – i formav MFF-förvärvet Oscar Sjöstrand och Degerfors Kazper Karlsson.

Sveriges startelva: Elis Bishesari; Noah Tolf, Nils Zätterström, Bleon Kurtulus, Hampus Skoglund – Oscar Sjöstrand, Markus Karlsson, Kazper Karlsson, Alie Njie – Marcus Rafferty, Jonah Kusi-Asare.

