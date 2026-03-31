Så ställer Sverige upp mot Italien i Borås
Efter krysset mot Montenegro har U21-landslaget laddat om inför dagens match mot Italien.
Det svenska U21-landslaget var pressade att vinna hemma mot Montenegro under fredagskvällen, men misslyckades och spelade lika.
I dag, tisdag, väntar samlingens sista match när Blågult välkomnar Italien till Borås arena i EM-kvalet.
Till denna match har förbundskapten Daniel Bäckström valt att göra flera förändringar. Två av dessa är Richie Omorowa som har ersatt Bayern Münchens Jonah Kusi-Asare samt Momodou Sonko som har tagit plats i stället för Malmö FF:s Oscar Sjöstrand.
Sveriges startelva mot Montenegro:
Elis Bishesari; Hampus Skoglund, Peter Amoran, Nils Zätterström, Noah Tolf – Genesis Antwi, Markus Karlsson, Lukas Björklund, Momodou Sonko – Richie Omorowa, Marcus Rafferty.
Matchen har avspark klockan 18.30.
