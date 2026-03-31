TV: U21-landslaget överkörda av Italien i Borås

EM-kvalet är över för det svenska U21-landslaget.

Tisdagens 4-0-förlust mot Italien innebär att hoppet om mästerskapet 2027 nu är släckt.

Det svenska U21-landslaget var pressade att vinna hemma mot Montenegro under fredagskvällen, men misslyckades och spelade lika.

Under tisdagen spelades mars-samlingens sista match när Blågult välkomnade Italien till Borås arena i EM-kvalet.

Inför matchen valde förbundskapten Daniel Bäckström att göra flera förändringar i sin startelva. Två av dessa är Richie Omorowa som har ersatt Bayern Münchens Jonah Kusi-Asare samt Momodou Sonko som har tagit plats i stället för Malmö FF:s Oscar Sjöstrand.

På planen dröjde det endast 19 minuter innan matchens första mål föll. Det kom från italienskt håll när Luca Koleosho visade kyla från straffpunkten innan samma Koleosho utökade ledningen tre minuter senare efter en slarvig hemåtpassning från Hampus Skoglund.

Endast fem minuter in i den andra akten gjorde bortalaget sitt tredje mål för dagen, när Cher Ndour spelades fram till ett friläge och rullade in bollen bredvid Bishesari. Med en knapp halvtimme kvar att spela gjorde Luca Lipani matchens fjärde och sista mål när han, helt omarkerat, nickade in bollen i mål.

Matchen slutade till sist med en 4-0-seger för Italien vilket innebär att Sveriges hopp om spel i EM 2027 nu är helt över.