Stor besvikelse efter nya fiaskot: ”Det dödar momentumet”

Sveriges chanser till spel i U21-EM 2027 är mycket små.

Detta efter fredagens oavgjorda match mot Montenegro i Borås.

– Vi har lite för många spelare utanför boxen och vi måste vilja fylla på lite mer, säger Marcus Rafferty till Viaplay efter matchen.

Det svenska U21-landslaget var pressade att vinna hemma mot Montenegro under fredagskvällen, men misslyckades.

Detta efter att man hämtat upp underläge till ett oavgjort resultat två gånger om på Borås arena. En av de svenska målskyttarna, Marcus Rafferty, menar att insatsen bestod av både bättre och sämre saker.

– Jag tycker att vi var bra i stunder men när vi gör första målet och sedan släpper in direkt dödar det lite momentumet, annars hade vi kunnat jobba lite från det. Allt som allt är vissa saker bra och andra dåliga, säger han till Viaplay efter matchen och berättar vad som saknades under fredagen:

– Svårt att säga. Jag tror att vi måste vilja göra mål mer. Vi har lite för många spelare utanför boxen och vi måste vilja fylla på lite mer. Bollarna utifrån måste också ha lite mer kvalitet så att de kommer förbi första gubben och att vi får chansen att göra mål på dem.

Trots krysset kan Degerforsspelaren glädjas åt sitt första mål i U21-landslaget, som också var en riktig läckerbit.

– Jag tycker att jag blandade och gav lite. Vissa saker var väldigt bra och andra lite sämre, men ändå en bra insats, avslutar han.