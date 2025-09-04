Ancelotti förklarar Neymar-petningen: ”Konkurrens”

Carlo Ancelotti går in i VM-kval som Brasiliens förbundskapten.

När italienaren presenterade truppen fanns inte Neymar med.

– Det finns mycket konkurrens, säger han enligt Marca.

Foto: Alamy

Brasilien inleder VM-kvalspelet mot Chile natten till fredagen.

När den nytillsatte förbundskapten presenterade sin trupp fanns inte den förre storstjärnan Neymar med på listan. Den numera Santos-spelaren gick ut med en kommentar efter att truppen kablats ut. Ancelotti menade att det berodde på brassens fysiska status – något som Neymar motsätter sig.

”Det var ett tekniskt problem, inte ett konditionsproblem, det var tränarens beslut.”, förklarade brassen enligt Marca.

Inför mötet förklarar Carlo Ancelotti valet av spelarna och inte minst petningen av Neymar.

– Han har rätt, (hans frånvaro) är ett tekniskt beslut baserat på många saker. Jag vet vad spelaren gör och vilka problem han har haft. Ingen kan bestrida Neymars tekniska nivå. Det vi utvärderar är hans fysiska skick, men inte bara hans, utan alla spelarnas. Det finns mycket konkurrens; vi har 70 spelare som skulle kunna vara med i landslaget.

Matchen mellan Brasilien och Chile startar klockan 2.30 natten till fredagen.