Anton Salétros kan starta mot Kosovo: ”Är redo”

Han har problem med en ryggskada – och spelade 25 minuter mot Schweiz.

Nu är Anton Salétros redo att starta mot Kosovo.

– På måndag är kroppen redo, säger han till Svenska Fans.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen spelade det svenska herrlandslaget sin tredje match i VM-kvalet, och förlorade hemma mot Schweiz.

Detta i en match där den annars givne Anton Salétros inledde på bänken till följd av en ryggskada. I minut 65 byttes AIK-spelaren in, utan att ha tränat särskilt mycket under veckan, när Sverige försökte att forcera in ett kvitteringsmål.

Något sådant blev det aldrig, men nu medger Salétros att han är redo att spela från start mot Kosovo hemma på måndag.

– På måndag är den (kroppen) redo, det känns bättre och bättre, säger han till Svenska Fans.

Hur var veckan för dig, att inte vara med och träna?

– Det är klart att man alltid vill vara med och träna och vara med. Så veckan var inte optimal på det sättet.

Angående de burop som riktades mot spelarna och förbundskapten Jon Dahl Tomasson menar Salétros att det ligger i spelarnas händer att vända den negativa trend som har uppstått.

– Det är klart att man förstår dem. De vill ha bättre prestationer och vill vinna matchen så som vi vill. Det är klart att de är missnöjda, det är inga konstigheter. Sedan är det vårt jobb att kunna bidra till att folk blir nöjda och kunna skapa en positiv stämning, avslutar han.