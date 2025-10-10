Dahl Tomassons svar på avgångsropen: ”Fotboll är känslor”

SOLNA. Sverige har tagit en poäng på tre VM-kvalmatcher – och supportrar ropar efter Jon Dahl Tomassons avgång.

Nu svarar den svenska förbundskaptenen på avgångskraven.

– Fotboll är känslor. Dåliga resultat innebär känslor, säger han på presskonferensen efter matchen.

REPORTER: ARVID LARSSON

2-2 mot Slovenien blev till förlust borta mot Kosovo och så sent som idag ett nytt nederlag. Detta då det svenska landslaget välkomnade Schweiz till Nationalarenan i en match som bortalaget vann med 2-0.

Efter matchen syntes en banderoll med orden ”Avgå JDT” på, samt en annan med ordet ”Danskjävel”.

Nu berättar förbundskaptenen, på presskonferensen efter matchen, om hur han ser på avgångsropen.

– Fotboll är känslor. Dåliga resultat innebär känslor, för supportrar bryr sig. Det får vi hantera som grupp, säger han och fortsätter:

– Alla fans har rätt till känslor, fotboll är så svart och vit. När du vinner är inte bäst och när du förlorar är du inte sämst. Man måste försöka att hitta en balans.

”Vinner vi mot Kosovo kan vi faktiskt vara tvåa”

På frågan om dansken tror sig vara rätt man för jobbet lyder svaret:

– Absolut. Vi fick ett slag i ansiktet men vi har inte åkt ut. Vi tror på det vi gör. Jag sade från början att lag skulle ta poäng från varandra i den här gruppen, vinner vi mot Kosovo kan vi faktiskt vara tvåa.

Om matchen, och den andra raka förlusten, säger Dahl Tomasson:

– Vi skapade många lägen mot ett lag som är längre fram än oss. Men mål förändrar matcher. Vi hade matchens två bästa chanser, jag vet inte hur vi inte gjorde mål. Från min synvinkel var det en ”soft penalty”, avslutar förbundskaptenen.