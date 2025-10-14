Båda är intresserade – om förbundet ställer frågan 

Jon Dahl Tomasson har fått sparken som förbundskapten.

Nu nämns Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf som möjliga ersättare.

Och enligt FotbollDirekts uppgifter så är duon intresserade av uppdraget – om frågan kommer.

Foto: Bildbyrån

Den pågående landslagskrisen skakar om svensk fotboll och under tisdagsförmiddagen fick förbundskapten Jon Dahl Tomasson sparken. Omloppet av kandidater börjar skjuta fart och allt fler namn nämns som ersättare.

FotbollDirekt landslagsreporter Casper Nordqvist pekade efter fiaskot mot Kosovo i går ut Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf som personliga favoriter.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så vore duon som just nu går arbetslösa intresserade – om en förfrågan kommer. Den svåra situationen för svensk fotboll uppges inte skrämma duon.

Någon förfrågan från förbundet finns emellertid ännu inte – men om den kommer från fotbollschef Kim Källström så uppges Djurgårdens förra guldmakare alltså vara öppna för att lyssna.

Det är inte första gången som duon nämns i förbundskaptensjakter; så var även fallet när Janne Andersson slutade. Argumenten för dessa två tränare är många, dels genom ett tydligt och kraftfullt ledarskap, samt inte minst 4-3-3. Lägg därtill SM-guld med Djurgården och topp-4-placeringar sex år i rad.

Nu har Bergstrand och Lagerlöf gått arbetslösa sedan skilsmässan från Djurgården förra hösten.