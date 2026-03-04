Bajen-glädjen efter duons landslagslycka: ”Väldigt bra ambassadörer”

Det var stor glädje hos Bella Andersson efter gårdagens landslagsdebut.

Mittbacken imponerade stort och gjorde det tillsammans med barndomsvännen Smilla Holmberg.

Den tidigare Bajen-duon hyllas ny ytterligare här hemifrån Stockholm.

– Det är klart att det är en otrolig stolthet igår. Vi har hängt upp båda deras tröjor här på akademin i tränarrummet, säger Magnus Bodsgård till FotbollDirekt.

Sverige besegrade Italien med 1–0 i VM-kvalpremiären under tisdagen och rubrikerna efter matchen gick till debutanten Bella Andersson.

Real Madrid-försvararen stod för en fantastiskt insats och för 19-åringen var debuten lite extra speciell, detta då hon fick dela den med barndomsvännen och förre lagkamraten i Hammarby, Smilla Holmberg.

– Det är så sjukt att vi har gjort det här. Att vi har spelat med varandra så länge och känt varandra så länge. Jag hade inte varit där jag är idag utan henne. Hon betyder allt för mig, sa Andersson till SVT efter gårdagens match.

Den tidigare Bajen-duon lovordas nu ytterligare.

– Det är klart att det är en otrolig stolthet igår. Vi har hängt upp båda deras tröjor här på akademin i tränarrummet, jag står faktiskt och tittar på dem just nu, så det är en otrolig stolthet att se båda två, säger Hammarbys akademichef Magnus Bodsgård till FotbollDirekt och fortsätter:

– Smilla har ju varit hos sedan hennes första steg på en fotbollsplan och Bella kom i ung ålder till oss och har varit akademin. Det känns extra mycket när det är spelare som varit så länge i vår akademiverksamhet. Vi har pratat om det innan, att det är många som är på väg upp hos oss, men de här två är våra första akademifostrade spelare och att de kliver in och gör det som de gör, både i landslaget men också på de stora arenorna som de spelar på, det är fantastiskt.

Utöver Andersson och Holmberg återfanns även Hanna Lundkvist med Hammarby-historik i backlinjen samt Elma Junttila Nelhage och fyrbackslinjen som Tony Gustavsson valde att mönstra under tisdagskvällen hade en snittålder på 20,8 år, något som Bodsgård menar på dels visar vilka otroliga spelare detta är, men även vilken nivå flickfotbollens utbildning i Sverige håller.

– Det man måsta säga är att det är för att de här spelarna är så otroligt bra, man spelar inte i landslaget för att landslaget vill spela någon viss ålder eller av någon annan anledning. Spelarna gör det så otroligt bra att de representerar ett av världens bästa landslag, som dessutom går och vinner mot Italien. Så det är all kredd till dem.

Han fortsätter:

– Sen vill jag tro att det är för att utbildningen som vi har, men som andra klubbar i Sverige också börjar få, vi ser vår största konkurrent som har en ännu yngre spelare på plan. Utbildningen på flicksidan har höjt något kopiöst de senaste åren och det kommer att leda till unga spelare som slår sig fram och också börjar konkurrera mot äldre och mer rutinerade spelare. Sen kommer det vara många av de äldre spelarna som än så länge står före och sådär, men det kommer nya generationer spelare i Sverige.

Backlinjen som stängde till bakåt mot Italien – 20,8 år. 🔥 pic.twitter.com/9m2lo5ML2X — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 4, 2026

Vad betyder detta för Hammarby? Som du nämnt tidigare så har ni många yngre som är på väg uppåt, det är måste vara något man kan peka på för dem och förklara att såhär långt kan man nå om man lägger ner jobbet?

– Så är det och det är också extra positivt när det är två otroligt bra människor också, både Bella och Smilla är väldigt bra ambassadörer. Då blir det extra lätt att trycka på också att det här är deras resa, det här har dem gjort. Vi kan trycka på hur de har hanterat skolan med att vara heltidsfotbollsspelare, vi kan trycka mycket på att de har varit väldigt noggranna den extra fysträningen, de har tagit hand om sig själva. De har gjort flera uppoffringar för att nå det här och det är många saker som vi kan trycka på när vi pratar med yngre spelare, egentligen allting kring de två går att hänvisa till. ”Det här” valde de att göra med sin tid här, avslutar Bodsgård.

Sverige har en till VM-kvalmatch under den här samlingen, den är borta mot Serbien och går av stapeln på lördag.