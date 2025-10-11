Bergvall stöttas av lagkamraterna: ”Han är stark mentalt”

Sveriges VM-dröm blev ännu svårare efter 0–2-förlusten mot Schweiz.

Lucas Bergvall var märkbart besviken efter att ha missat två jättechanser.

Efter matchen stöttades han av sina lagkamrater.

– Vi försöker klappa han på axeln. Jag tror att han är stark mentalt för att bara köra på, säger Jesper Karlström till Fotbollskanalen.





Sveriges väg mot VM blev ännu tuffare efter fredagskvällens 0–2-förlust mot Schweiz.



En som hade chansen att ändra matchbilden var Lucas Bergvall som missade öppet mål efter ett fint förarbete av Alexander Isak. Han hade även ett läge i den 85:e matchminuten, men även den situationen resulterade i att bollen gick utanför.



– Jag missbedömde bollen, men klart jag ska göra mål där. Jag får ta på mig det. Det finns inte mycket mer att säga, säger Bergvall om första läget och fortsätter:

– Jag missbedömde det läget också (den andra situationen) med bollens studs. Klart jag skulle göra det bättre också.



Bergvall byttes ut kort efter den andra missen och såg märkbart besviken ut. Efter slutsignalen fick han stöd av sina lagkamrater.



– Vi försöker klappa honom på axeln och försöker prata med honom. Han har redan gjort så jävla mycket bra grejer i sin karriär, och han är så ung och har en fantastisk karriär framför sig. Alla kan missa något läge. Han kommer till lägena och det är bara en tidsfråga innan det kommer bli mål. Jag tror att han är stark mentalt för att bara köra på. Men det är klart att man försöker pusha honom, säger Jesper Karlström.



Lagkapten Alexander Isak:



– Man förlorar hellre matcher på sådana grejer. Jag missade också en chans. Så det är en del av sporten. Det är små marginaler, säger han.



