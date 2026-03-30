Beskedet: Eric Smith lämnar samlingen – dagen innan finalen
Det återstår en dag innan Sveriges playoff-final mot Polen.
Då har Eric Smith tvingats lämna samlingen på grund av en skada.
Det meddelar SvFF under förmiddagen.
Sedan tidigare har Isak Hien tvingats bryta den pågående landslagssamlingen för Sverige till följd av en skada. I hans ställe har Hammarbys Victor Eriksson kallats in som ersättare.
I dag, måndag, står det klart att ännu en spelare tvingas lämna Graham Potters trupp till följd av en skada. Detta i form av Eric Smith, 29, som till vardags spelar för Bundesliga-klubben St.Pauli.
SvFF låter meddela att han har ådragit sig en skada i samband med en träning och att han inte kommer att vara tillgänglig för spel i morgondagens final mot Polen. Nu kommer han att återvända till Hamburg för att påbörja sin rehab.
Huruvida Potter har för avsikt att kall in ytterligare en ersättare är höljt i dunkel.
Sveriges playoff-final mot Polen har avspark klockan 20.45 i morgon, tisdag.
