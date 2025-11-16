Beskedet: Nytt avbräck för Blågult – doldisen kallas in
Emil Holm lämnar landslagssamlingen.
In kallas Mjällby-succén Herman Johansson.
Det var i lördagens förlustmatch som Emil Holm, 25, fick bryta matchen. Högerbacken blev sittandes i gräset i den andra halvleken och tog sig för låret innan han tvingades bytas ut.
Nu står det klart att 25-åringens skada är så pass allvarlig att han tvingas lämna landslagssamlingen. I stället kommer Mjällby AIF:s succéspelare och guldhjälte Herman Johansson, 28. Högerspringaren kan med det göra debut i det svenska landslaget.
Tidigare har även Lucas Bergvall, Hugo Larsson och Taha Ali tvingats lämna samlingen.
Sverige ställs mot Slovenien på tisdag i den sista matchen i gruppspelet.
