Foto: Bildbyrån

Beskedet: Nytt avbräck för Blågult – doldisen kallas in

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Emil Holm lämnar landslagssamlingen.
In kallas Mjällby-succén Herman Johansson.

Foto: Bildbyrån

Det var i lördagens förlustmatch som Emil Holm, 25, fick bryta matchen. Högerbacken blev sittandes i gräset i den andra halvleken och tog sig för låret innan han tvingades bytas ut.

Nu står det klart att 25-åringens skada är så pass allvarlig att han tvingas lämna landslagssamlingen. I stället kommer Mjällby AIF:s succéspelare och guldhjälte Herman Johansson, 28. Högerspringaren kan med det göra debut i det svenska landslaget.

Tidigare har även Lucas Bergvall, Hugo Larsson och Taha Ali tvingats lämna samlingen.

Sverige ställs mot Slovenien på tisdag i den sista matchen i gruppspelet.

