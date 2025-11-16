Beskedet: Nytt avbräck för Blågult – doldisen kallas in

Emil Holm lämnar landslagssamlingen.

In kallas Mjällby-succén Herman Johansson.

Foto: Bildbyrån

Det var i lördagens förlustmatch som Emil Holm, 25, fick bryta matchen. Högerbacken blev sittandes i gräset i den andra halvleken och tog sig för låret innan han tvingades bytas ut.

Nu står det klart att 25-åringens skada är så pass allvarlig att han tvingas lämna landslagssamlingen. I stället kommer Mjällby AIF:s succéspelare och guldhjälte Herman Johansson, 28. Högerspringaren kan med det göra debut i det svenska landslaget.

ℹ️ Truppändring



Herman Johansson kallas in till truppen och ersätter Emil Holm som ådrog sig en skada i gårdagens match.



Vi hälsar Herman varmt välkommen och önskar Emil ett snabbt tillfriskande 🙏



📰 https://t.co/V5WfkZbJ03 pic.twitter.com/DGk73gSt3H — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 16, 2025

Tidigare har även Lucas Bergvall, Hugo Larsson och Taha Ali tvingats lämna samlingen.

Sverige ställs mot Slovenien på tisdag i den sista matchen i gruppspelet.