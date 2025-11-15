Oro för Sverige – Emil Holm ut skadad
Emil Holm startade för Sverige mot Schweiz.
Men i den andra halvleken blev han sittandes och tog sig för låret.
Högerbacken byttes ut och ersattes av Gabriel Gudmundsson.
Emil Holm har dragits med en skadeproblematik tidigare under säsongen. Bologna-spelaren blev uttagen i Graham Potters landslagstrupp och fick starta mot Schweiz i VM-kvalet.
Men i början av den andra halvleken blev han sittandes i gräset och tog sig för låret. Holm kunde spela vidare – men inte länge.
Några minuter senare satte han sig ner igen och byttes sedan ut. Ersättaren blev Gabriel Gudmundsson.
