Oro för Sverige – Emil Holm ut skadad

Emil Holm startade för Sverige mot Schweiz.

Men i den andra halvleken blev han sittandes och tog sig för låret.

Högerbacken byttes ut och ersattes av Gabriel Gudmundsson.

Foto: Bildbyrån

Emil Holm har dragits med en skadeproblematik tidigare under säsongen. Bologna-spelaren blev uttagen i Graham Potters landslagstrupp och fick starta mot Schweiz i VM-kvalet.

Men i början av den andra halvleken blev han sittandes i gräset och tog sig för låret. Holm kunde spela vidare – men inte länge.

Några minuter senare satte han sig ner igen och byttes sedan ut. Ersättaren blev Gabriel Gudmundsson.

Matchen slutade 4–1 till Schweiz