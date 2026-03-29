Foto: Bildbyrån

Beskedet: Victor Eriksson kallas in till landslaget

Nilo Ek
Isak Hiens ersättare kallas in.
Hammarby-försvararen Victor Eriksson ansluter till Sverige inför playoff-finalen.

250423 Hammarbys Victor Eriksson och Shaquille Pinas jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Hammarby och Malmö FF den 23 april 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Under lördagen meddelade det svenska landslaget att mittbacken Isak Hien tvingas lämna samlingen och missar playoff-finalen mot Polen.

Nu har Sveriges förbundskapten Graham Potter bestämt sig för att kalla in en ersättare. Detta i form av Hammarbys Victor Eriksson, som kommer att vara tillgänglig till matchen mot Polen.

Playoff-finalen mellan Sverige och Polen spelas 20.45 på Strawberry Arena den 31 mars.

