Isak Hiens ersättare kallas in.

Hammarby-försvararen Victor Eriksson ansluter till Sverige inför playoff-finalen.

Under lördagen meddelade det svenska landslaget att mittbacken Isak Hien tvingas lämna samlingen och missar playoff-finalen mot Polen.

Nu har Sveriges förbundskapten Graham Potter bestämt sig för att kalla in en ersättare. Detta i form av Hammarbys Victor Eriksson, som kommer att vara tillgänglig till matchen mot Polen.

Playoff-finalen mellan Sverige och Polen spelas 20.45 på Strawberry Arena den 31 mars.