Beskedet: Watkins lämnar Englands läger

Ollie Watkins har lämnat det engelska landslagets samling.

Anfallaren är skadad meddelar förbundet.

Foto: Alamy

Förra veckan stod England för en seger i träningsmatchen mot Wales. Inför genrepet meddelade England att anfallaren Harry Kane kommer att missa den matchen.

Nu kommer ett nytt besked från ”Three Lions”. Denna gång gäller det forwarden Ollie Watkins. Aston Villa-stjärnan har lämnat landslagssamlingen i samband med en skada han ådrog sig i matchen mot Wales och missar därmed VM-kvalmatchen mot Lettland.

Watkins ersätts av Spurs-talangen Dane Scarlett.

Matchen mellan England och Lettland spelas på tisdag klockan 20.45. England toppar sin grupp med 15 poäng efter fem matcher.