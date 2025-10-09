Watkins utbytt för England – krockade med en stolpe
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ollie Watkins startade Englands träningsmatch mot Wales under torsdagen.
Däremot tvingades han till byte redan i paus.
Detta då han krockade med en stolpe.
England går mot en säker seger i träningsmatchen då man tar emot Wales på Wembley i London.
Redan efter tre minuter gjorde Morgan Rogers 1-0, vilket var hans första mål för det engelska landslaget. Åtta minuter senare fyllde Ollie Watkins på till 2-0 och nio minuter senare var ställningen 3-0 efter mål av Bukayo Saka.
Däremot skulle den första halvleken inte sluta lyckligt för en av målskyttarna, i form av Watkins. Detta då han kolliderade med en stolpe när han försökte att nå ett inlägg och tvingades till byte.
Enligt The Mirror syntes Aston Villa-anfallaren visa tydlig smärta innan han försökte att spela klart de sista minuterna av den första akten.
Inför den andra halvleken ersattes han av Marcus Rashford.
Den här artikeln handlar om: