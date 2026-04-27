Klart: Örebro förlänger med talangen

Erman Hrastovina, 19, flyttades upp från akademin till A-laget i december 2024.

Nu förlänger han sitt kontrakt med superettan-klubben.

– Nu är det upp till Erman själv att fortsätta lägga ner samma hårda arbete och till oss som klubb att stötta honom på bästa vis för att det här ska kunna bli ännu bättre framåt, säger ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic, via klubbens uttalande.

Örebro SK har säkrat upp framtiden. I december 2024 blev Erman Hrastovina uppflyttad från akademin till A-laget. Då skrev anfallaren på ett treårsavtal med klubben och nu står det klart att avtalet förlängs med ett år över säsongen 2028.

– Erman har jobbat hårt och hela tiden tagit kliv i sin utveckling genom sina insatser i träning och match. Detta ligger helt i linje med såväl viljorna från båda parter som systematiken i vårt arbete och vi gläds gemensamt åt Ermans utveckling och den här förlängningen. Nu är det upp till Erman själv att fortsätta lägga ner samma hårda arbete och till oss som klubb att stötta honom på bästa vis för att det här ska kunna bli ännu bättre framåt, säger ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic, via klubbens uttalande.

Han har fått speltid på alla fyra superettan matcher i år.