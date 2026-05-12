Chocken: Roony Bardghji petas från VM-truppen

STOCKHOLM. Ligamästare med FC Barcelona – ratad av Graham Potter.

Roony Bardghji får ingen plats i VM-truppen.

– Ett väldigt tufft beslut, säger engelsmannen på presskonferensen.

I posthuset på Vasagatan mitt emot Stockholms centralstation presenterade Graham Potter sin 26-mannatrupp till VM-slutspelet i Nordamerika.

Den stora skrällen var att Roony Bardghji utelämnas helt – chockerande förstås med tanke på att han precis blivit spansk ligamästare med FC Barcelona, en säsong där 19-åringen fått en del speltid hos en av världens största klubbar.

– Som människa och pappa är det tufft att välja bort spelare. Klart det här var ett väldigt tufft beslut inför ett VM. Man kan se det på så många olika sätt när man väljer ut en trupp och jag förstår allas perspektiv, men man måste börja någonstans, säger Potter på presskonferensen och tillägger:

– Men jag kan ha fullkomligen fel kring det här.

En annan snackis från uttagningen är att Carl Starfelt trots sin ryggskada kom med i truppen.

– Vi har en plan för Carl. Vi är trygga med att han kommer bli okej, säger Potter och tillägger:

– Sedan har vi en 27:e spelare som kommer vara med under uppladdningen i Stockholm i Herman Johansson.