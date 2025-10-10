”Då finns det andra spelare som kan göra mitt jobb”

SOLNA. Alexander Bernhardsson väntas göra fjärde raka starten under Jon Dahl Tomasson i kväll när Sverige spelar blytungt VM-kvalmöte mot Schweiz.

Tysklandsproffset är också beredd på att gå och ut göra ett stenhårt jobb på kanten.

– Gör jag inte det finns det andra duktiga spelare som kan göra det, säger han.

Foto: Bildbyrån

Han kom in som en doldis i junisamlingen och efter ett inhopp mot Ungern fick Alexander Bernhardsson chansen mot Algeriet i galna 4-3-segern.

Sedan dess har Bernhardsson varit Jon Dahl Tomassons favorit som högervinge i danskens 3-5-2-formation.

Bernhardsson startade bägge matcherna i den fiaskoartade septembersamlingen där det blev blott en poäng på två matcher borta mot Slovenien och Kosovo vilket gör att Sverige nu är piskade att mer eller mindre gå rent i kvarstående fyra matcher av VM-kvalet.

50 000 supportrar kommer finnas på plats i kväll hemma mot gruppfavoriten Schweiz för att heja fram de blågula spelarna.

– Vi ska vinna tillsammans med supportrarna. Det kommer vara fullsatt och det kommer vara otroligt kul att få vara en del av det här, säger Bernhardsson och fortsätter:

– Fullsatt och alla vill att vi ska gå framåt. Det ger oss en extra push, extra energi. Det är jättekul att de kommer.

Exalterad inför Schweiz: ”Kan inte bli större”

Enligt Fotbollskanalen startar Bernhardsson återigen till höger och han själv älskar förtroendet som han hittills fått av Dahl Tomasson.

Bernhardsson mot Kosovo. Foto: Bildbyrån

– Jättekul att få det förtroendet. Som alla andra vill jag spela. Jag försöker göra min grej, gå ut och njuta av den här drömmen som jag jobbat för hela karriären. Jag ska ut och njuta, gå ut och göra jobbet. Gör jag inte jobbet finns det andra duktiga spelare som kan göra det.

Bernhardsson fortsätter sedan att prata om barndomsdrömmen att få spela viktiga landskamper inför utsålda läktare.

– Fullsatt i ett VM-kval. Det kan inte bli större än vad jag hittills varit med om. Jag drömde som liten att representera mitt land. Nu kommer jag göra det inför ett fullsatt Strawberry. Klart det är stort.

Matchen mellan Sverige och Schweiz startar klockan 20:45 under fredagskvällen.