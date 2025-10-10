Sverige ser ut att kasta om rejält i startelvan mot Schweiz.

Enligt Fotbollskanalen får bland annat Lucas Bergvall och Ken Sema chansen.

Samtidigt ser Hugo Larsson ut att förpassas till bänken.

I kväll, fredag, tar Sverige emot Schweiz i en riktig måstematch i kvalet till VM 2026. ”Blågult” är pressat att vinna mot gruppettan för att fortsatt ha en chans på direktplatsen till VM efter fiaskostarten på kvalet i september. Då ser förbundskapten Jon Dahl Tomasson ut att göra om rejält i startelvan jämfört med förlusten mot Kosovo.

Sedan innan står det klart att Viktor Johansson kommer att ersätta Robin Olsen, som har avslutat landslagskarriären, i målet.

Enligt Fotbollskanalen har Sverige kastat om i träningarna under veckan, och sju av elva spelare kan gå in i startelvan. Både Isak Hien och Anton Salétros är frågetecken inför matchen, och kommer duon inte till spel väntas Victor Nilsson Lindelöf och Jesper Karlström ersätta.

Isak och Bergvall in

Lucas Bergvall, som inte fick speltid i den senaste landslagssamlingen, väntas starta samtidigt som Hugo Larsson förpassas till bänken. Enligt sajten bänkas även Hjalmar Ekdal och ersätts av Gustaf Lagerbielke. Alexander Bernhardsson väntas också starta för ”Blågult”.

Även Alexander Isak väntas starta i stället för Anthony Elanga och Ken Sema ersätter Daniel Svensson.

Matchen startar klockan 20:45 under fredagskvällen.

Så startar Sverige enligt uppgifter:

Viktor Johansson – Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Ken Sema – Viktor Gyökeres, Alexander Isak.