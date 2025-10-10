Danmarks drag efter avstängning – kallar in ersättare

Pierre Emil Højbjerg är avstängd i matchen mot Grekland.

Då har det danska landslaget valt att kalla in en ersättare.

Detta i form av Morten Frendrup.

Under torsdagskvällen stod Danmark för en rejäl överkörning av Belarus i VM-kvalet då man vann med hela 6-0 på neutral plan i Ungern.

I matchen skulle dock det svenska grannlandet dra på sig en smäll. Detta då Marseille-mittfältaren Pierre-Emile Højbjerg varnades vilket innebär att han är avstängd i matchen mot Grekland på söndag.

Därför har det danska landslaget valt att tänka takstiskt, och kalla in en ersättare till den förre Spurs-spelaren. Detta då Genoas Morten Frendrup har kallats in.

Danmark leder sin VM-kvalgrupp tillsammans med Skottland, med sju poäng efter tre spelade matcher.