Danmarks drag efter avstängning – kallar in ersättare
Pierre Emil Højbjerg är avstängd i matchen mot Grekland.
Då har det danska landslaget valt att kalla in en ersättare.
Detta i form av Morten Frendrup.
Under torsdagskvällen stod Danmark för en rejäl överkörning av Belarus i VM-kvalet då man vann med hela 6-0 på neutral plan i Ungern.
I matchen skulle dock det svenska grannlandet dra på sig en smäll. Detta då Marseille-mittfältaren Pierre-Emile Højbjerg varnades vilket innebär att han är avstängd i matchen mot Grekland på söndag.
Därför har det danska landslaget valt att tänka takstiskt, och kalla in en ersättare till den förre Spurs-spelaren. Detta då Genoas Morten Frendrup har kallats in.
Danmark leder sin VM-kvalgrupp tillsammans med Skottland, med sju poäng efter tre spelade matcher.
