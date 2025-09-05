Där kan du se Sverige mot Slovenien i VM-kvalet
I dag, fredag, drar kvalet till VM 2026 i gång för Sverige.
Premiärmatchen spelas borta mot Slovenien och startar klockan 20:45.
Här är allt du behöver veta.
Det svenska herrlandslaget tar sikte mot VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko, och ”Blågults” första mästerskap sedan EM 2020 (2021).
För svensk del inleds VM-kvalet med en bortamatch mot Slovenien under fredagskvällen den 5 september. Kvalmatchen mot Slovenien följs upp av en match borta mot Kosovo måndag den 8 september, vilken avslutar ”Blågults” septembersamling.
I Sveriges kvalgrupp finns även Schweiz.
- Arena: Stadion Stožice, Ljubljana
- Datum: 5 september 2025
- Avsparkstid: 20:45
- Streamingplattform: Viaplay
Var kan jag streama VM-kvalmatchen mellan Sverige och Slovenien?
Viaplay äger rättigheterna och sänder alla Sveriges VM-kvalmatcher under hösten 2025. Kanalen sänder även U21-landslagets EM-kvalmatcher.
På Viaplay kan du streama hela Sveriges kval till VM 2026. Landslagsmatcherna ingår Viaplay Sports Medium-paketet, Viaplay Medium. Tittar du på matchen via Tele2 behöver du deras Total-paket för att få tillgång till Viaplay Sport.
Anders Bjuhr och Bojan Djordjic kommenterar matchen mellan Sverige och Slovenien.
Sverige mot Slovenien – Vad kan man förvänta sig?
Det svenska landslaget fick en relativt överkomlig grupp, och ser man till betting-marknaden går Sverige in med en fördel i matchen mot Slovenien. ”Blågult” har inte förlorat i de senaste två matcherna mot Slovenien; 1–1 i Nations League den 27 september 2022 och 0–2 i Nations League den 2 juni 2022.
För Sveriges del är den stora snackisen Alexander Isaks vara eller icke vara i förbundskapten Jon Dahl Tomassons startelva. Anfallaren anslöt till ”Blågult” tidigare i veckan, efter rekordövergången till Liverpool, och har varit i kollektiv träning för första gången på flera månader, efter att han strejkat från Newcastles träningar och matcher.
✔️ Läs också: Så startar Sverige, enligt uppgifter.
Slovenien deltog i det senaste stora internationella mästerskapet, EM 2024, och tog sig vidare från gruppen med England, Danmark och Serbien, som en av de bästa grupptreorna. I slutspelet ställdes Slovenien mot Portugal i åttondelsfinalen och förlorade med 3–0.
Sveriges grupp i VM-kvalet
Grupp B:
- Kosovo
- Slovenien
- Sverige
- Schweiz
Så spelas Sveriges VM-kval
- Slovenien – Sverige, 5 september 20:45
- Kosovo – Sverige, 8 september 20:45
- Sverige – Schweiz, 10 oktober 20:45
- Sverige – Kosovo, 13 oktober 20:45
- Schweiz – Sverige, 15 november 20:45
- Sverige – Slovenien, 18 november 20:45
