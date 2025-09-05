I dag, fredag, drar kvalet till VM 2026 i gång för Sverige.

Premiärmatchen spelas borta mot Slovenien och startar klockan 20:45.

Här är allt du behöver veta.

Video Gyökeres om starten i Arsenal

Det svenska herrlandslaget tar sikte mot VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko, och ”Blågults” första mästerskap sedan EM 2020 (2021).

För svensk del inleds VM-kvalet med en bortamatch mot Slovenien under fredagskvällen den 5 september. Kvalmatchen mot Slovenien följs upp av en match borta mot Kosovo måndag den 8 september, vilken avslutar ”Blågults” septembersamling.

I Sveriges kvalgrupp finns även Schweiz.

Arena: Stadion Stožice, Ljubljana

Datum: 5 september 2025

Avsparkstid: 20:45

Streamingplattform: Viaplay

Var kan jag streama VM-kvalmatchen mellan Sverige och Slovenien?

Viaplay äger rättigheterna och sänder alla Sveriges VM-kvalmatcher under hösten 2025. Kanalen sänder även U21-landslagets EM-kvalmatcher.

På Viaplay kan du streama hela Sveriges kval till VM 2026. Landslagsmatcherna ingår Viaplay Sports Medium-paketet, Viaplay Medium. Tittar du på matchen via Tele2 behöver du deras Total-paket för att få tillgång till Viaplay Sport.

Foto: Bildbyrån

Anders Bjuhr och Bojan Djordjic kommenterar matchen mellan Sverige och Slovenien.

Sverige mot Slovenien – Vad kan man förvänta sig?

Det svenska landslaget fick en relativt överkomlig grupp, och ser man till betting-marknaden går Sverige in med en fördel i matchen mot Slovenien. ”Blågult” har inte förlorat i de senaste två matcherna mot Slovenien; 1–1 i Nations League den 27 september 2022 och 0–2 i Nations League den 2 juni 2022.

För Sveriges del är den stora snackisen Alexander Isaks vara eller icke vara i förbundskapten Jon Dahl Tomassons startelva. Anfallaren anslöt till ”Blågult” tidigare i veckan, efter rekordövergången till Liverpool, och har varit i kollektiv träning för första gången på flera månader, efter att han strejkat från Newcastles träningar och matcher.

✔️ Läs också: Så startar Sverige, enligt uppgifter.

Slovenien deltog i det senaste stora internationella mästerskapet, EM 2024, och tog sig vidare från gruppen med England, Danmark och Serbien, som en av de bästa grupptreorna. I slutspelet ställdes Slovenien mot Portugal i åttondelsfinalen och förlorade med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Sveriges grupp i VM-kvalet

Grupp B:

Kosovo

Slovenien

Sverige

Schweiz

Så spelas Sveriges VM-kval