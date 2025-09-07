De Bruyne slog till med två mål i Belgiens kross

Kevin De Bruyne har bytt Manchester City mot Napoli – och gjorde mål i sin första Serie A-match.

Med det belgiska landslaget har han nu gjort tre mål och en assist på de två senaste matcherna.

De senaste poängen gjorde han under söndagens kross av Kazakstan.

Foto: Bildbyrån

Kevin De Bruyne, 34, kom till Manchester City från Wolfsburg sommaren 2015. Tio år, över 400 matcher och nära 200 assist senare, meddelade stjärnmittfältaren i april att han skulle lämna den ljusblå Manchesterklubben efter säsongen.

Efter det anslöt han till en annan ljusblå klubb, i form av Serie A-mästarna Napoli.

Där inledde mittfältaren med att göra mål i premiären och starta de två inledande matcherna som slutade med seger.

Även i landslaget har det gått bra för 34-åringen, som slog till med ett mål i torsdagens 6-0-seger mot Liechtenstien.

Idag, söndag, skulle han göra två mål och en assist i en ny 6-0-seger – denna gång mot Kazakstan.

Således har Kevin De Bruyne gjort fyra mål och en assist på de fyra senaste matcherna med klubb- och landslag.