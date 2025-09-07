De Bruyne slog till med två mål i Belgiens kross
Kevin De Bruyne har bytt Manchester City mot Napoli – och gjorde mål i sin första Serie A-match.
Med det belgiska landslaget har han nu gjort tre mål och en assist på de två senaste matcherna.
De senaste poängen gjorde han under söndagens kross av Kazakstan.
Kevin De Bruyne, 34, kom till Manchester City från Wolfsburg sommaren 2015. Tio år, över 400 matcher och nära 200 assist senare, meddelade stjärnmittfältaren i april att han skulle lämna den ljusblå Manchesterklubben efter säsongen.
Efter det anslöt han till en annan ljusblå klubb, i form av Serie A-mästarna Napoli.
Där inledde mittfältaren med att göra mål i premiären och starta de två inledande matcherna som slutade med seger.
Även i landslaget har det gått bra för 34-åringen, som slog till med ett mål i torsdagens 6-0-seger mot Liechtenstien.
Idag, söndag, skulle han göra två mål och en assist i en ny 6-0-seger – denna gång mot Kazakstan.
Således har Kevin De Bruyne gjort fyra mål och en assist på de fyra senaste matcherna med klubb- och landslag.
