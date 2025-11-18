Turkiet och Italien kan bli Sveriges motstånd i VM-playoff.

Även Ukraina och Polen ser ut att hamna i samma grupp – men det kan förändras.

Här är alla förutsättningar inför Sveriges playoff.

Foto: Bildbyrån

I kväll, tisdag, spelas de sista matcherna av kvalet till VM 2026. Trots superfiaskot i VM-kvalet har Sverige, som kan sluta sist i sin grupp, redan säkrat en plats i playoff-spelet i vår efter segern i Nations League-gruppen.

”Blågult” är oseedat i VM-playoff och hamnar i pott 4 i lottningen. Motståndaren i semifinalen kommer att dras från lottningspott 1.

Efter måndagskvällens matcher står det helt klart att både Turkiet och Italien hamnar i pott 1, och kan därmed lottas som eventuellt motstånd för Sverige i playoff-semifinalen.

Ukraina och Polen favoriter

Med en omgång kvar att spela ser det ut som att Ukraina och Polen kommer att göra Italien och Turkiet sällskap i pott 1 som potentiella motstånd för ”Blågult”. Det kan dock ändras under tisdagskvällen när de sista matcherna i VM-kvalet spelas.

Foto: Bildbyrån

Om både Österrike och Danmark behåller sina förstaplatser i gruppen efter kvällens matcher, och därmed blir klara för VM 2026, blir det Ukraina och Polen som hamnar i pott 1 till playoff. Ukraina klarar sig samtidigt kvar i pott 1 även om något av Österrike eller Danmark skulle tappa sin förstaplats och halka ned till en playoff-plats.

Om Belgien, som är etta i grupp J, skulle tappa poäng i den sista matchen mot Liechtenstein, samtidigt som Nordmakedonien eller Wales vinner stort, kan Belgien hamna i lottningspott 1 och bli ett eventuellt motstånd för Sverige i playoff.

Lottningen av playoff till VM 2026 genomförs klockan 13:00 på torsdag den 20 november.

Hur fungerar playoff till VM?

I playoff till VM 2026 lottas 16 nationer in i fyra träd med semifinaler och final. Båda matcherna spelas som enkelmöten.

Playoff-matcherna spelas i mars 2026.

Varför är Sverige klart för playoff?

Även om VM-kvalet har varit ett fiasko och både förstaplatsen (direktplatsen) och andraplatsen i gruppen är körd är Sverige ändå klart för playoff till VM 2026.

Anledningen är att Sverige vann sin Nations League-grupp 2024/25. De fyra högst rankade gruppvinnarna som inte slutar etta eller tvåa i sin grupp i VM-kvalet får en plats i playoff, och därför har ”Blågult” sedan tidigare i veckan en säkrad playoff-plats till VM 2026.