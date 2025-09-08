Sverige har spelat en av sina sämsta fotbollsmatcher i historien – och förlorat borta mot Kosovo i VM-kvalet.

Därför är det hög tid att tacka Jon Dahl Tomasson – för ingenting.

Här är FD:s tre punkter från praktfiaskot i Pristina.

Foto: Bildbyrån

En hejdlöst usel första halvlek

Jag har sett mycket dålig fotboll i mina dagar. Frågan är dock om detta inte tar priset?

Den första halvleken Sverige stod för borta mot Kosovo gjorde mig helt ärligt mållös.

Startelvan var densamma som mot Slovenien, men knappt en skugga av sig själv. Det var gränslöst tafatt, slarvigt, klumpigt och nyvaket. Det är nästan så att jag började fundera på om någon hade spetsat svenskarnas vattenflaskor med sömnmedel.

I hemmalagets vätska var det dock inte tal om någon melatonin – snarare tvärtom.

Kontringarna var vassa, det svenska försvarsspelet obefintligt och ställningen 2-0 till världens 95:e bästa lag efter 45 minuter.

Det är knappt så att jag tror att det har hänt.

Varför var du ens med – Alexander Isak?

Han såldes till Liverpool för 1,7 miljarder kronor efter en längre strejk från Newcastle.

Den fortsatte tydligen i det svenska landslaget under septembersamlingen.

När Jon Dahl Tomasson tog ut sin trupp inför VM-kvalet fanns den svenska stjärnan med – trots att han inte spelat en fotbollsmatch sedan i maj.

Om han kunde starta i någon av de viktiga kvalmatcherna?

“Såklart inte. Vi kommer inte att göra några dumma saker”, sade Tomasson till den samlade presskåren förra onsdagen.

Med 180 minuter fotboll avverkade noterades Isak för omkring 20 minuters spel.

Mot Slovenien kanske var ett inhopp kanske inte helt nödvändigt, men idag… Man ligger under med 2-0 i paus och Premier Leagues genom tiderna dyraste värvning blev kvar på bänken fram till den 72:a minuten.

Det är ingen välgörenhet vi sysslar med här. Frågor ska ställas – både till förbundskaptenen, spelaren själv och till Liverpool.

Tack för ingenting – Jon Dahl Tomasson

“Nu är det upp till bevis. Vinn eller försvinn, Jon Dahl Tomasson”

Så skrev jag inför kvällens match på Pristina City Stadium – och var fullt seriös.

Jag ser, liksom många andra, fina tendenser i danskens sätt att spela fotboll men jag har också uppfattat det offensiva spelsättet som naivt.

Har man inte en backlinje av världsklass, och som känner varandra ut och in, är Jon Dahl Tomassons sätt att spela fotboll volatilt. Det kan, ena stunden, se ut som att Sverige leker fotboll – den andra som att de har glömt bort hur man gör.

Under de senaste landskamperna har Sverige bland annat förlorat borta mot Luxemburg och nästan tappat en 4-0-ledning mot Algeriet hemma.

Mot Slovenien kostade Robin Olsen och ett individuellt misstag i backlinjen Sverige tre poäng. Dagens insats från samtliga individer i det svenska landslaget kostade högst troligt det svenska folket en biljett till VM 2026.

Därför säger jag det, i affekt och allt vad det heter. Tack för ingenting, Jon Dahl Tomasson.