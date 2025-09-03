BOSÖN. Alexander Isak är klar för Liverpool – och tränar fullt med det svenska landslaget inför VM-kvalet.

Det vittnar Sveriges förbundskapten, Jon Dahl Tomasson, om betyder mycket för den svenska stjärnan.

– Har du sett hans leende? Han är extremt glad, säger förbundskaptenen inför onsdagens träning.

Foto: Bildbyrån

Inför onsdagens öppna träning på Bosön tog förbundskapten Jon Dahl Tomasson sig tid att prata med den samlade presskåren.

Efter att ha inlett med att beskriva vad träningspasset skulle bestå av fick dansken frågor om Alexander Isaks status. Detta då den svenska stjärnan, för första gången på ett par månader, deltar i full lagträning.

– Har du sett hans leende? Han är så glad över att vara här och så glad över att få spela för Sverige. Jag tror att det berättar mycket om hur mycket han tycker om att vara här, säger Tomasson.

Gällande anfallarens form i dagsläget meddelar förbundskaptenen att den är långt ifrån fullgod.

– Normalt sett genomgår man en försäsong med mängder av matcher och träningar. Nu är det inte så. Är han redo att spela 90 minuter, såklart inte. Vi kommer inte att göra några dumma saker. Vi har såklart en plan men han ler och är glad över att vara här.

För bara två dagar sedan stod det klart att anfallaren blev klar för Liverpool i Premier Leagues dyraste övergång någonsin. Då har Jon Dahl Tomasson passat på att prata med berörd personal inom storklubben angående Isak.

Foto: Liverpool

”Han är extremt glad”

– Nej, jag har inte fått några instruktioner. Vi har alltid en bra relation med de olika klubbarna och jag har pratat med tränaren (Arne Slot) och fysion Ben. Det har varit en normal kommunikation som vi har med alla klubbar.

Angående Isaks övergång i stort berättar “JDT” att han är glad över att transfersoppan är över. Däremot spelar det inte allt för stor roll var hans spelare håller till.

– Jag är nöjd över att pojken är glad och över att han är här. För mig spelar det ingen roll var spelarna är, utan att de spelar och att de är glada. Han är extremt glad, avslutar Tomasson.