SUNDBERG: Upp till bevis nu – Jon Dahl Tomasson 

Det såg stundtals bra ut i matchen mot Slovenien. Trots det fick det svenska herrlandslaget endast med sig en poäng i VM-kvalpremiären.

Nu behöver Jon Dahl Tomassons blågult ta tre poäng mot Kosovo.

Allt annat vore ett praktfiasko, enligt FD:s Tor Sundberg.

Foto: Bildbyrån

Robin Olsen från start, ett snyggt 1-0-mål från Anthony Elanga och ett minst sagt tafatt ingripande till 1-1 från Malmö FF-kepern blev ett minne blott när Yasin Ayari gjorde 2-1 för Sverige borta mot Slovenien i fredags.

Därefter stod Hjalmar Ekdal för ett märkligt individuellt misstag som innebar att Žan Vipotnik kunde kvittera på nytt för Slovenien – i den 90:e spelminuten.

En poäng i premiären av ett VM-kval borta mot ett landslag som pressade Portugal i EM-åttondelen var ett resultat jag hade tagit på förhand.

Med prestationen, och slovenernas dubbla kvitteringar, får dock matchen ett underbetyg som helhet. Det kändes helt enkelt som en förlust.

Viktor Gyökeres deppar efter Sloveniens 2-2-mål. Foto: Bildbyrån.

Därför står nu mycket på spel inför kvällens match mot Kosovo på Pristina City Stadium. Detta då man helt enkelt måste vinna för att skapa sig bästa möjliga förutsättningar för att ta sig till mästerskapet i USA, Mexiko och Kanada nästa år. Ett kryss är under all kritik, och en förlust ett rent praktfiasko.

Jon Dahl Tomasson har gjort det tydligt att Robin Olsen, trots sin tavla i fredags, kommer att starta kvällens match. Det kan jag spontant känna är fel, men är inte ett beslut jag kokar över.

”Vinn eller försvinn”

Däremot behöver Robin Olsen, liksom hela landslaget, stå för en gedigen prestation mot det lag som fick stryk med 4-0 mot Schweiz. Detta för sin egen skull men även för sin danske chef.

I övrigt känner jag inte att Tomasson behöver göra allt för många förändringar i sin startelva. Jag hade dock inte haft något mot en Jesper Karlström på mitten eller en Alexander Isak bredvid Viktor Gyökeres – vilket inte kommer att hända.

Tendenserna var många, och bra, men nu är det upp till bevis. Vinn eller försvinn, Jon Dahl Tomasson.