Djurgårdsstjärnan hoppas på Danmark: ”Hade varit roligt”

August Priske vann allsvenskans skytteliga ihop med Ibrahim Diabate och ryktas lämna för rekordpengar i vinter.

Nu hoppas Djurgårdens succéanfallare på att Sverige och Danmark lottas mot varandra i VM-playoffet.

– Det hade varit roligt, säger dansken till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han är född i Belgien då pappa Brian Priske 2004 spelade sin fotboll i Genk där och då.

Sedan i höstas är August Priske dansk U21-landslagsman efter målexplosionen i Djurgården.

Men även om allsvenska skytteligavinnaren (ihop med Gais Ibrahim Diabate på 18 mål) skulle fortsätta ösa in mål fram till VM-playoffet i mars tror han inte på en plats i A-landslaget till dess.

– Nej jag tror det blir svårt med den konkurrensen som finns där just nu, men allt är så klart möjligt och man kan alltid hoppas, säger Priske till FotbollDirekt.

Klockan 13 i dag lottas just VM-playoffet där Sverige och Danmark kan komma att ställas mot varandra – ett scenario som Priske hoppas på.

– Det hade varit roligt roligt, ja det hade varit kul, säger han med ett leende.

”Jag är inte bra på siffror…”

Nyligen berättade sportchef Bosse Andersson att August Priske kommer slå Djurgårdens transferrekord och att dansken därmed bräcker Lucas Bergvalls övergångssumma till Tottenham i fjol. Men enligt Priske är det inte självklart att flytta från Dif i vinter.

– Jag är väldigt glad och stolt över att vara i Djurgården. Det är inte så att jag har bråttom iväg, det är inte så att jag måste ut nu, säger Priske.

Hur många procents sannolikhet är det att du stannar i Djurgården i vinter?

– Fan vad svårt, jag är inte bra på siffror. Det är svårt att säga.

Hur mycket pratar du och Bosse Andersson just nu?

– Vi har pratat mycket, men om väldigt mycket annat än transfers. Som landslaget och så. Men ingenting om transfers eller pengar, så det är roligt.