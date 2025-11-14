Domen från Portugal: ”För sent med Potter”

Sveriges rekordsvaga inledning på VM-kvalet har chockat många.

Under lördagskvällen sker en nystart med Graham Potter som tränare, men enligt portugisiska journalisten Ricardo Granada var det svenska fotbollsförbundet inte tillräckligt snabba att agera.

– Det är lite för sent med rekryteringen av Potter, säger Granada på tidningen Record.

Foto: Bildbyrån

”Jag är helt klart förvånad. Kvaliteten som de har… men det här är fotboll, det är inte en mot en, det handlar om att vara ett lag. De har bra, stora spelare men det är inte vår ensak att prata om dem. Ni får ge oss mer kredd i stället att vi gjorde det bra också”.

Orden var Granit Xhakas efter Schweiz seger på svensk mark i oktober.

Matchen blev Jon Dahl Tomassons näst sista på posten som Sveriges förbundskapten – för tre dagar senare föll Blågult för tredje matchen i rad när Kosovo vann i Göteborg.

Dahl Tomasson sparkades med blott en poäng på fyra matcher i VM-kvalet, en rekordsvag inledning och mycket ska nu till för att Sverige ska nå VM.

I kvalet krävs det att Kosovo på de två återstående matcherna inte tar en enda poäng samtidigt som Sverige går rent borta mot Schweiz och hemma mot Slovenien.

Skulle det inte gå väntar troligen ett playoff som oseedat lag för Sverige i mars – där man då kan springa in i giganter som exempelvis Italien.

”En stor överraskning – går knappt att föreställa sig”

Ska man tro Ricardo Granada, journalist på tidningen Record i Portugal, är det föga troligt med ett svenskt landslag på plats i Nordamerika till sommaren för världsmästerskapet.

– Man måste vara väldigt optimistisk för att tro att Sverige ska ha en riktig chans att kvala sig in till VM. Klart att det procentuellt går, men den chansen är väldigt liten och jag tror att det är lite för sent med rekryteringen av Graham Potter, säger Granada som alla svenskars skull hoppas att Potter blir kvar även efter avslutade korttidskontraktet med landslaget.

– Han är en bra tränare och har redan en koppling till Sverige efter sin succé i Östersund. Jag tror han kan göra Sverige till det landslag som de förtjänar att vara, det vill säga ett landslag som tar sig kommande EM och nästa VM.

Vad säger du som portugis om Sveriges usla VM-kval så här långt?

– För mig är det en stor överraskning. Sett till kvaliteten som Sverige har, inte minst i offensiven, förväntade jag mig att de skulle utmana Schweiz om förstaplatsen i gruppen. Att inte kunna göra det och dessutom förlora två gånger mot Kosovo… det går knappt att föreställa sig, säger Granada och utvecklar:

– Jag är ledsen för Sverige är ett land med ett landslag som jag gillar väldigt mycket, med all historia och alla spelare som vi fått se. Det har också allt fler svenskar som spelar i portugisiska ligan. Med det sagt finns det säkert tid att utnyttja den här fina generationen av spelare som Sverige har just nu.

LÄS OCKSÅ: Portugisiska hyllningen – ”Gyökeres en av de bästa på hundra år i Sporting”