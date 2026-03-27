NORDQVIST: ”I Gyökeres skugga gjorde han sin bästa landskamp”

Viktor Gyökeres var fem plus i går.

Carl Starfelt var inte långt där bakom.

Celta Vigo-backen tystade tvivlarna genom att efter Isak Hiens skada vara felfri mot Ukraina.

Foto: Bildbyrån

När jag gästade radiokanalen Sportsnack under förmiddagen för att prata ner Sveriges viktoria på spansk mark fick jag frågan vem eller vilka jag imponerades av bortsett från hattrick-hjälten Viktor Gyökeres.

När jag sa att Carl Starfelt var Andreas Granqvist mot Italien-bra skrattade studion till – och jag förstår det. Granens insats på San Siro hösten 2017 när Sverige gnetade sig vidare till VM är en modern klassiker.

Den robuste skåningen stod pall för exakt allting och belönades också med Guldbollen i samma veva.



