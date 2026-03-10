Duckar känsliga frågan om Olsen: ”Inte en sak för mig”

Målvaktskris inför landslagets VM-playoff mot Ukraina.

Då höjs röster om att ta tillbaka Robin Olsen.

Kristoffer Nordfeldt som annars ses som favorit att stå i matchen på spanska mark duckar den känsliga frågan efter MFF-stjärnans utspel i höstas.

– Det är inte en sak för mig att kommentera, säger AIK-keepern till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Robin Olsen slaktade Jon Dahl Tomasson i media – och dansken var inte sen att svara.

Ordkriget i höstas är redan klassiskt efter att Sveriges förbundskapten valde att peta Olsen som förstamålvakt efter tio år som given på posten.

”Jag och Jon Dahl Tomasson satt vid samlingen för en månad sedan där han säger att jag är etta, att jag ska vara förstemålvakt. Och som alla vet gjorde jag ett misstag mot Slovenien och sånt är aldrig kul. Men sen fick jag ett samtal av honom i går att han ska byta ut mig och då kände jag att han är en ledare som jag inte vill jobba under. Därför väljer jag att tacka för mig, i alla fall så länge Jon Dahl Tomasson är förbundskapten”, sa Olsen till Sportbladet efter interna beskedet att han inte längre sågs som etta.

Detta stal fokus från Sveriges viktiga VM-kval och i stället för att kriga för att ta tillbaka sin förstaplats mellan stolparna valde Olsen att sluta i landslaget direkt.

MFF-keeperns intervju där han tog heder och ära av Tomasson uppskattades inte av dansken.

”Jag är besviken på Robins reaktion, han har svikit sina lagkamrater genom att vädra sin kritik öppet i stället för att stå enad med sina lagkamrater. Det är som att du säger till en lagkamrat att du inte är bra nog” sa Tomasson inför trupputtagningen dagen efter Olsens raseriutbrott i media.

Nu är dansken borta och har ersatts av Graham Potter. Engelsmannen valde dock i sin första trupp i november att inte ta ut Olsen.

Nu inför VM-playoffet mot Ukraina i slutet av mars månad råder det dock målvaktskris då nuvarande ettan Viktor Johansson är skadad medan Jacob Widell Zetterström som också utmanar om platsen är borta på obestämd tid på grund av ett virus.

Nordfeldt favorit att stå: ”Suttit mer på bänken än spelat i landslaget”

Noel Törnqvist har sedan SM-guldet med Mjällby inte spelat fotboll då han är bänkad av Cesc Fábregas i Como. Det gör att Kristoffer Nordfeldt just nu är favorit till att stå mot Ukraina i Valencia.

– Det är ingenting som jag tänkt på helt ärligt. Det är ett par veckor till dess och vi har en viktig match i helgen nu (Svenska cup-kvartsfinal mot Gais), säger Nordfeldt och fortsätter:

– Så nej, jag har inte tänkt på det. Varje gång jag blir uttagen i truppen är det en fantastisk ära. Väljer man det här yrket vill man alltid spela. Jag har suttit mer på bänken än spelat i landslaget, men det här är en fråga för Graham i så fall.

Potter var nyligen på en liten Sverigeturné där han kollade ett par matcher i cupen. Sågs ni två?

– Jag har inte pratat med Graham senaste två veckorna, så nej.

Hur ser du på den prekära målvaktssitsen inför landslagets viktigaste landskamp på bra länge?

– Som du säger är det inget att sticka under stolen med att många målvakter inte är tillgängliga på ett eller annat sätt, men det är vad det är.

Nu höjs röster för att Robin Olsen ska kallas tillbaka till landslaget trots den känsliga skilsmässan i höstas.

– Det är inte en sak för mig att kommentera, utan det som hände då är en sak för Robin och Jon. Men jag har kamperat ihop med Robin i många års tid i landslaget och det är en fantastiskt bra målvakt och en fantastisk människa, säger Nordfeldt.

Men du har inget emot att han kommer tillbaka med tanke på att hans kritik även kunde tolkas som negativt mot er andra?

– Jag har ingen uppfattning om det. Det är Graham som tar ut truppen, sedan får de inblandade kommentera det på sättet som de tycker är bäst.