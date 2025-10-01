Tomassons ilska mot Olsen: ”Svikit sina lagkamrater”

SOLNA. Robin Olsen gick till attack mot Jon Dahl Tomasson sent i går kväll i en intervju med Sportbladet efter att ha fått beskedet att han petas som förstamålvakt i landslaget – och valde då att sluta i Blågult så länge dansken är svensk förbundskapten.

Nu kontrar Tomasson.

– Jag är besviken på reaktionen, han har svikit sina lagkamrater genom att vädra sin kritik öppet, säger Tomasson på dagens presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Nyheten slog ner som en bomb i fotbollssverige i går kväll när beskedet kom att Robin Olsen väljer att sluta i landslaget. Senare under kvällen öppnade målvakten upp i en intervju med Sportbladet – där han riktade stark kritik mot Jon Dahl Tomasson.

”Jag och Jon Dahl Tomasson satt vid samlingen för en månad sedan där han säger att jag är etta, att jag ska vara förstemålvakt. Och som alla vet gjorde jag ett misstag mot Slovenien och sånt är aldrig kul. Men sen fick jag ett samtal av honom i går att han ska byta ut mig och då kände jag att han är en ledare som jag inte vill jobba under. Därför väljer jag att tacka för mig, i alla fall så länge Jon Dahl Tomasson är förbundskapten”.

Olsens utspel var förstås anmärkningsvärt bara dagen före landslagsuttagningen – och nu på presskonferensen när Tomasson tagit ut sin trupp till VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Kosovo slår dansken tillbaka mot målvakten.

”Man måste alltid bete sig som en lagspelare”

– Jag är besviken på Robins reaktion, han har svikit sina lagkamrater genom att vädra sin kritik öppet i stället för att stå enad med sina lagkamrater. Det är som att du säger till en lagkamrat att du inte är bra nog, säger Tomasson som inte var beredd på hur Olsen valde att hantera besvikelsen att petas som förstamålvakt.

– Det var ingenting jag förväntade mig. Laget kommer alltid först. Man måste alltid bete sig som en lagspelare. Det är därför jag tycker att han svek sina lagkamrater.

Tomasson svarar sedan på frågan varför han valt att byta till Viktor Johansson som förstamålvakt efter senaste samlingen där Olsen svarade för en rejäl tavla mot Slovenien vilket kostade segern och därefter en svag insats som han och hela laget stod för i chockförlusten mot Kosovo.

– Jag var väldigt tydlig och ärlig efter matchen att spelarna får göra misstag, att de inte är robotar. Vi spelade inte vår bästa match, men det var ett beslut taget efter insatsen på planen.