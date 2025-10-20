Duckar kring Solskjaer: ”Graham den enda”

SOLNA. FotbollDirekt kunde efter Jon Dahl Tomassons exit berätta att SvFF kontaktat Ole Gunnar Solskjaer kring jobbet som svensk förbundskapten.

Men efter att Graham Potter nu presenterats som ”JDT:s” efterträdare förnekar ordförande för förbundet, Simon Åström, någon kontakt med norrmannen som sparkades från Besiktas i slutet av augusti.

– Graham var vår nummer ett och den enda som vi hade kontakt med, säger Åström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I tisdags sparkades Jon Dahl Tomasson efter fiaskot mot Kosovo kvällen innan.

Senare samma dag kunde FotbollDirekt avslöja att förbundet kontaktat Ole Gunnar Solskjaer kring jobbet som svensk förbundskapten.

Senare i veckan målades Graham Potter upp som favorit att efterträda ”JDT” – och så blev det också.

Under måndagsmorgonen presenterades engelsmannen som ny förbundskapten för Sverige med ett avtal som sträcker sig över playoffet i mars – ett avtal som förlängs över VM om Sverige tar sig dit.

Simon Åström, ordförande för SvFF, är stolt och belåten över rekryteringen.

– Graham var den som bäst levde upp till delarna som vi letade efter. Vi är jätteglada och stjärnorna stod rätt den här gången, säger Åström till FotbollDirekt.

Minnena från Potters Östersund: ”Mardrömsupplevelser”

Ordföranden förnekar att förbundet var i kontakt med Ole Gunnar Solskajer som i slutet av augusti sparkades från turkiska Besiktas.

– Graham var vår nummer ett, det var han vi hade kontakt med. Vi har inte haft kontakt med några andra potentiella förbundskaptener under den här tiden.

Kritikerna kring den här rekryteringen säger att Potter är en processtränare, som är en bättre långsiktig lösning. Förstår du det argumentet?

– Vår uppfattning är att han är väldigt taktiskt ”skillad”. Han vet om förutsättningarna, han är bra på att ta hand om människor och har ett bra ledarskap med goda förutsättningar att göra resultat på kort tid och få ihop den här gruppen med väldigt skickliga spelare. Han känner svensk fotboll, har gått den långa vägen från svenska division 2 och uppåt i seriesystemen. Han har även varit på absoluta största fotbollsmiljöerna (Premier League med Brighton, Chelsea och West Ham) där många av våra spelare befinner sig i också så ja, vi tror han har goda förutsättningar att han kan lyckas under kort sikt.

Åström minns Potter från tiden i Östersund när Åström var sportchef i Örebro SK.

– Vi har sprungit på varandra ett antal gånger när vi mötts. Jag har både mardrömsupplevelser uppe från Östersund och fantastiska vinster med Örebro. Jag minns en match när det snöade i sidled, det var mål högt och lågt. Vi satte mål i slutändan och lyckades vinna matchen, ett par drömmål från Daniel Gustavsson och Kalle Holmberg kommer jag ihåg. Man förtränger det negativa och kommer ihåg det positiva, säger Åström som inte gör någon prestige i om Potter väljer att bosätta sig i Sverige eller inte under tiden som förbundskapten för Sverige (Potter har ett hus i Jämtland).

– Vi har inte ställt några sådana krav, konstaterar Åström.