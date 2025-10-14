Elmander efter JDT-beskedet: ”Det är närmare ett misslyckande”

Jon Dahl Tomasson har fått sparken efter VM-kval fiaskot.

Radiosportens expert Johan Elmander säger till Tipsbladet att det var väntat.

– Beslutet var väntat med tanke på de senaste resultaten. Sverige har helt enkelt inte levererat, säger Elmander till Tipsbladet.

Foto: Bildbyån

Jon Dahl Tomasson har fått sparken efter ”Blågults” förluster i VM-kvalet och gårdagens förlust blev droppen för förbundet.

Johan Elmander anser att avskedandet var väntat men att det inte bara är förbundskapten som bär ansvar för resultatet utan även spelarna.

– Beslutet var väntat med tanke på de senaste resultaten. Sverige har helt enkelt inte levererat. I gårdagens radiosändning sa jag också att det nog var dags att säga adjö. Men man måste också komma ihåg att det inte bara är Jons fel att det har gått som det har gått. Spelarna bär också ansvar, eftersom jag anser att flera av dem inte har presterat på den nivå som kan förväntas, säger 44-åringen.

Han anser även att Jon Dahl Tomasson närmade sig ett misslyckande som förbudskapten.

– Under den senaste perioden har vi förlorat mot Kosovo två gånger och Luxemburg en gång, men det har också funnits bra perioder då det har fungerat. Under de perioderna har spelarna varit i bättre form, eftersom Alexander Isak och Viktor Gyökeres inte såg bra ut igår och verkar vara i dålig form. Det är något som är fel, men jag skulle ändå säga att det är närmare ett misslyckande än vad som har varit acceptabelt.