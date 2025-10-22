Sverige har två världsstjärnor – på samma position.

Den tidigare Liverpool-spelaren Glen Johnson ser det som ett problem för ”Blågult”.

– De måste få det att fungera, säger han i en exklusiv intervju med FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Att VM-kvalet så här långt har varit ett gigantiskt fiasko för det svenska herrlandslaget är ingen hemlighet. Nu ska det mycket till för att ”Blågult” ska ta sig hela vägen till VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko.

Samtidigt som mycket av skulden lades på den dåvarande förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson finns det en problematik kring Sveriges kanske två bästa spelare. Alexander Isak och Viktor Gyökeres har båda gått mållösa i VM-kvalet, och senast som någon av anfallsparet gjorde ett mål för ”Blågult” var i en träningslandskamp mot Nordirland i slutet av mars (Isak).

I somras valde Alexander Isak att strejka från träningar och matchspel för Newcastle som ett sätt att tvinga igenom rekordflytten till Liverpool. Tidigare i oktober förklarade den 26-åriga anfallaren att bristen på en ordentlig försäsong har gjort att hans fysiska form har hamnat någon månad efter.

– Jag kanske är i september just nu, sa Isak för en dryg vecka sedan.

Liverpool-spelaren har dessutom bara mäktat med ett mål på sju matcher för den regerande Premier League-mästaren.

– Jag tror att spel för din klubb och landslaget är två olika saker. Isak har haft några hektiska månader med att reda ut saker bakom kulisserna, vilket kan påverka ditt fokus, säger den tidigare Liverpool-spelaren Glen Johnson, 41, till FotbollDirekt.

Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Foto: Bildbyrån

– Det är sorgligt för Sverige att deras två bästa spelare (Isak och Gyökeres) spelar på samma position. Men de måste få det att fungera, för England skulle ta båda. De måste få det att fungera. Isak har gått igenom mycket så dammet behöver lägga sig. Han kommer att studsa tillbaka och göra de mål han gjorde för Newcastle för Liverpool och Sverige.

”Sverige kan bli svåra att slå”

Sedan samlingen i oktober har Jon Dahl Tomasson blivit Graham Potter, och den tidigare Östersund- och Premier League-tränaren har nu i uppdrag att ta Sverige till VM via ett eventuellt playoff i vår.

– Jag tror att Graham Potter är en bra tränare och det kommer att vara ytterligare ett steg i hans karriär att kliva in i det internationella spelet, säger Johnson.

Graham Potter. Foto: Bildbyrån

Glen Johnson lade skorna på hyllan 2018, men sedan dess har den pensionerade ytterbacken följt Premier League-fotbollen noggrant. Där har han sett Potter leda storklubben Chelsea och senast i september, London-klubben West Ham United.

– Det kommer att bli en lärorik kurva för honom samtidigt som han vill vara framgångsrik. Sverige har alltid haft goda, tekniska spelare. Potter gillar att spela på det sättet också, så han kommer att kunna få ut 10% extra ur laget. De kan bli svåra att slå, säger han.