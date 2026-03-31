TV: Sverige klart för VM efter jättedrama mot Polen

SOLNA. Sverige eller Polen skulle ta sig till VM 2026.

Efter en spännande tillställning på Nationalarenan i Solna säkrade Blågult avancemanget till Nordamerika.

Detta efter att Viktor Gyökeres avgjort matchen med två ordinarie minuter kvar.

Foto: Bildbyrån

Playoff-finalen mellan Sverige och Polen spelades på ett utsålt Strawberry arena i Solna under tisdagen där vinnaren av tillställningen tog en av de sista platserna i VM 2026.

Efter en något avvaktande och skakig inledning på matchen fick Gabriel Gudmundsson bollen ute på sin kant. Efter ett par steg in i planen spelade wingbacken in bollen till Yasin Ayari som i sin tur snyggt klackade bollen vidare till Anthony Elanga.

Newcastle-yttern tvekade inte en sekund utan drog till med sin vänsterfot – via ribban och in. En riktig drömträff från Elanga som innebar Blågul ledning på Nationalarenan.

Kort efter Elangas ledningsmål stod Kristoffer Nordfeldt för en mycket läcker räddning på Karol Świderskis skott. Med 33 minuter på klockan skulle dock Polen kvittera matchen efter att Nicola Zalewski vikt in och skjutit in bollen vid den bortre stolpen.

Efter kvitteringsmålet fortsatte Polen att trycka på och skapa oreda i den svenska boxen. Men, med bara minuter kvar av den första halvleken såg Elanga till att vinna en frispark på offensiv planhalva efter att ha jagat ifatt en boll och blivit nedgjord.

Vid den liggande bollen ställde sig Benjamin Nygren som vispade in ett inlägg i boxen. Den tajmade Gustaf Lagerbielke perfekt och nickade in till 2-1 framför hemmapubliken.

I den andra halvleken dröjde det tio minuter innan matchens nästa mål skulle falla. Detta kom från det polska laget, via Karol Świderski som fick rulla in bollen i ett öppet mål efter en räknemiss från det svenska försvaret.

Därefter såg också matchen ut att gå mot förlängning, fram till att klockan visade 88 spelade minuter. Då stod inbytte Gustav Lundgren för en mycket fin dribbling och spelade fram Daniel Svensson som avlossade i täck. Returen tog Lucas Bergvall hand om och tvingade den polske målvakten Kamil Grabara till en räddning. På den returen sköt Besfort Zeneli i stolpen innan Viktor Gyökeres såg till att trycka in 3-2-målet till de svenska supportrarnas jubel.

Efter fyra minuters tilläggstid var saken klar. Sverige hade vunnit mot Polen och säkrat en plats i VM 2026!