Fifa-presidenten avvisar Irans begäran: ”Vi har ett schema”

Iran har meddelat att de kan tänka sig att delta i sommarens VM, men inte i USA.

Fifa-presidenten Gianni Infantinos svar?

– Fifa kan inte lösa geopolitiska konflikter, säger han enligt The Mirror.

För en dryg vecka sedan meddelade Irans idrottsminister, Ahman Donyamali, att det iranska landslaget skulle dra sig ur VM till följd av konflikten med Israel och USA.

Tidigare under torsdagen meddelade dock det iranska fotbollsförbundets ordförande Mehdi Taj att hans nation kommer delta i mästerskapet.

– Vi kommer att förbereda oss för VM. Vi kommer att bojkotta USA, men inte VM, meddelade han.

Med anledning av uttalandet hoppades Iran få sina matcher flyttade till Mexiko och samtal mellan det iranska förbundet och Fifa sades vara nära förestående.

Nu har Fifa-presidenten Gianni Infantino delat sin bild av Irans ställningstagande.

– Fifa kan inte lösa geopolitiska konflikter, men vi är fast beslutna att använda fotbollens kraft och VM för att bygga broar och främja fred, samtidigt som våra tankar går till dem som lider till följd av de pågående krigen, säger Infantino på ett Fifa-möte i Zürich enligt The Mirror och fortsätter:

– Fifa ser fram emot att alla lag som deltar i VM tävlar i en anda av fair play och ömsesidig respekt. Vi har ett spelschema. Vi kommer snart att ha de 48 deltagande lagen bekräftade, och vi vill att VM ska genomföras enligt plan.

Således ser inte Iran ut att få sin önskan beviljad av det internationella fotbollsförbundet.



Iran har lottats in i en grupp med Egypten, Belgien och Nya Zeeland. Matcherna ska enligt planerna spelas i Los Angeles och i Seattle.