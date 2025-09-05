Förklarar Isak-bänkningen: ”Risken förmodligen lite för stor”

Alexander Isak satt på bänken i Sveriges match mot Slovenien.

Efter matchen förklarar förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson varför.

–- Risken är förmodligen lite för stor, säger han till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak fick sitta på bänken hela matchen mellan Sverige och Slovenien. Redan inför matchen var förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson tydlig med att de kommer att vara försiktiga med anfallaren.

Efter matchen förklarar ”JDT” att de inte ville ta risken.

– Han hade bara gjort tre träningar med laget. Ingen försäsong med laget och självklart ingen speltid. Risken är förmodligen lite för stor att använda honom i dag, säger dansken till Viaplay.

Tomasson öppnar samtidigt upp för att se Isak spela i matchen mot Kosovo.

– Förhoppningsvis, förhoppningsvis. Som en ”game-changer”.

