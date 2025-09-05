JUST NU: Blytungt för Blågult – släppte in sent mål

Sverige ställdes mot Slovenien i VM-kvalpremiären.

Matchen slutade 2–2 efter en sen kvittering av Slovenien.

Det svenska landslaget inledde resan mot VM i kvalmatchen borta mot Slovenien.

När ”JDT” presenterade elvan stod det klart att Alexander Isak inleder på bänken medan Viktor Gyökeres och Anthony Elanga startar.

I den femte minuten kom matchens första farliga chans. Det slovenska stjärnan Benjamin Sesko som hittade fram med ett inlägg till en helt ren medspelare som inte lyckades få ett avslut på mål.

I den 17:e minuten spräckte Sverige nollan. Anthony Elanga bröt igenom och tog sig fram hela vägen till Sloveniens mål och lyckades peta in 1–0-målet.

I den 26:e minuten fick Sloveniens Gnezda Cerin gult kort för en sen tackling på Alexander Bernhardsson som blev sittandes i gräset. Svensken kom sedan upp på benen igen.

I den andra halvleken hann det inte gå en minut innan Slovenien kvitterade. Sandi Lovric drog till med ett skott som Robin Olsen försökte famna om, men bollen gled vidare in i svenskt mål.

Foto: Bildbyrån

I den 63:e minuten byttes Anthony Elanga och Alexander Bernhardsson ut. In klev Benjamin Nygren och Niclas Eliasson.

Tio minuter efter bytena kom Sveriges andra mål. Benjamin Nygren slog in en boll som Viktor Gyökeres tog ner. Därefter kunde Yasin Ayari placera in 2–1-målet.

När matchen tickade upp på 90 minuter blev det en rejäl kalldusch för Blågult när Slovenien kvitterade sent. Stjärnan Benjamin Sesko spelade fram Zan Vipotnik som slog in 2–2-målet. I matchen sista sekunder fick Benjamin Nygren ett jätteläge när han fick bollen på pannan – men över.

Matchen slutade 2–2.

Startelvor:

Slovenien: Jan Oblak – Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza – Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin, Timi Max Elsnik, Sandi Lovric – Andraz Sporar, Benjamin Sesko

Sverige: Robin Olsen – Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Hugo Larsson, Yasin Ayari, Anton Salétros, Daniel Svensson – Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.

