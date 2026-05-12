Första orden efter petningen: ”Fruktar inget ont”

Roony Bardghji utelämnades från Graham Potters VM-trupp.

Barcelona-spelaren söker nu styrka hos högre makter.

– Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, skriver han på Instagram.

Roony Bardghji blev nyligen La Liga-mästare med Barcelona. Men något VM-slutspel med Sverige blir det inte.

När Graham Potter presenterade truppen under tisdagens var 20-åringens namn inte med på listan. Istället väljer förbundskaptenen spelare som Alexander Bernhardsson, Ken Sema och Taha Ali som alternativ på kanterna.

– Som människa och pappa är det tufft att välja bort spelare. Klart det här var ett väldigt tufft beslut inför ett VM. Man kan se det på så många olika sätt när man väljer ut en trupp och jag förstår allas perspektiv, men man måste börja någonstans, säger Potter under presskonferensen i samband med trupputtagningen.

Nu har Bardghji skälv uttalat sig om petningen, i ett inlägg på Instagram.

”Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig”, skriver yttern med en emoji pekande mot himlen.

Den slutgiltiga truppen ska vara inlämnad till Fifa senast den 1 juni.