En riktig måstematch väntar för ”Blågult”.

Under fredagen gästas Sverige av gruppettan Schweiz.

Här kan du chatta med FotbollDirekts Casper Nordqvist och få svar på DINA frågor inför matchen.

✔️ Chatten är aktiv klockan 11-13, torsdag 9 oktober.

Efter fiaskostarten mot Slovenien och Kosovo i kvalet till VM 2026 är det mycket som står på spel för det svenska landslaget. I måndags samlades ”Blågult” i Stockholm för VM-kvalets nästa två matcher, och då är det tuffast möjliga motstånd som väntar.

I morgon, fredag, gästas Sverige, som står på en poäng på två matcher och ligger trea i gruppen, av gruppettan Schweiz hemma på Strawberry arena i Stockholm. Gästerna kommer med full pott och stormar mot VM 2026. Matchen skulle kunna bli avgörande för ”Blågults” hopp om världsmästerskapet i USA, Kanada och Mexiko.

# Lag M V O F P 1 Schweiz 2 2 0 0 6 2 Kosovo 2 1 0 1 3 3 Sverige 2 0 1 1 1 4 Slovenien 2 0 1 1 1

✔️ Läs också: Så kan Sverige ta sig till VM 2026!

Här kan du chatta med FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist, som befinner sig på landslagets öppna träning inför måstematchen, och få svar på alla dina frågor inför fredagens möte med Schweiz. Live-chatten är aktiv mellan klockan 11:00-13:00 på torsdag, den 9 november.

Så spelas Sveriges VM-kval