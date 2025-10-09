Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

FotbollDirekts expert svarar på DINA frågor

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

En riktig måstematch väntar för ”Blågult”.
Under fredagen gästas Sverige av gruppettan Schweiz.
Här kan du chatta med FotbollDirekts Casper Nordqvist och få svar på DINA frågor inför matchen.

Foto: Bildbyrån

Hur slutar Sverige – Schweiz?

  • Sverige vinner!
  • Kryss!
  • Förlust mot Schweiz!
  • Sverige vinner!
  • Kryss!
  • Förlust mot Schweiz!

0 Votes

✔️ Chatten är aktiv klockan 11-13, torsdag 9 oktober.

Efter fiaskostarten mot Slovenien och Kosovo i kvalet till VM 2026 är det mycket som står på spel för det svenska landslaget. I måndags samlades ”Blågult” i Stockholm för VM-kvalets nästa två matcher, och då är det tuffast möjliga motstånd som väntar.

I morgon, fredag, gästas Sverige, som står på en poäng på två matcher och ligger trea i gruppen, av gruppettan Schweiz hemma på Strawberry arena i Stockholm. Gästerna kommer med full pott och stormar mot VM 2026. Matchen skulle kunna bli avgörande för ”Blågults” hopp om världsmästerskapet i USA, Kanada och Mexiko.

#LagMVOFP
1Schweiz22006
2Kosovo21013
3Sverige20111
4Slovenien20111

✔️ Läs också: Så kan Sverige ta sig till VM 2026!

Här kan du chatta med FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist, som befinner sig på landslagets öppna träning inför måstematchen, och få svar på alla dina frågor inför fredagens möte med Schweiz. Live-chatten är aktiv mellan klockan 11:00-13:00 på torsdag, den 9 november.

Så spelas Sveriges VM-kval

  • Slovenien – Sverige, 5 september (2–2)
  • Kosovo – Sverige, 8 september (2–0)
  • Sverige – Schweiz, 10 oktober 20:45
  • Sverige – Kosovo, 13 oktober 20:45
  • Schweiz – Sverige, 15 november 20:45
  • Sverige – Slovenien, 18 november 20:45

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt